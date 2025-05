Catania, prefetto Signoriello incontra la stampa: «Sicurezza del territorio e minori tra priorità»

Video

L'alto funzionario ha illustrato su grandi linee quello che sarà il suo impegno per la città di cui si dovrà occupare

«Questa mattina ho cominciato ad avere i primi momenti di contatto con le forze di polizia. È chiaro che questa fase iniziale per me sarà una fase di grandissimo ascolto, per la migliore comprensione delle dinamiche che riguardano il territorio anche da un punto di vista criminale, per poter poi mettere appunto le migliori strategie di prevenzione e contrasto». Così il neo prefetto di Catania Pietro Signoriello nell’incontro questa mattina con la stampa a Palazzo Minoriti.