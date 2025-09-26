Catania si candida a Capitale della Cultura 2028, Galvagno: «Ci auguriamo scia fortunata dopo Agrigento»

Città

Lo ha detto il presidente dell’Ars a margine della presentazione del dossier e del logo

“Siamo contenti di essere qui con Regione e Comune per ribadire che Catania deve essere “Capitale della cultura 2028”. Abbiamo avuto la fortuna di avere Agrigento “capitale della cultura “ e Gibellina “capitale dell’arte contemporanea e ci auguriamo che questa scia fortunata possa continuare”.

Lo ha detto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno a margine della presentazione del dossier di candidatura e del logo ufficiale di “Catania Capitale italiana della Cultura 2028”.

