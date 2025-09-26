Catania si candida a Capitale della Cultura 2028, Trantino: «L’inizio di un riscatto e di un “rinascimento”»

Comune

La presentazione ufficiale del dossier e del logo

“Catania Capitale della cultura non significa primeggiare per un anno, ma si tratta di un percorso che segna l’inizio di una condizione di riscatto e di un “rinascimento” della città”. Lo ha detto il sindaco Enrico Trantino a margine della presentazione del dossier di candidatura e del logo ufficiale di “Catania Capitale italiana della Cultura 2028”.

