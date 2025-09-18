Catania, un’ambulanza bloccata nel traffico di Librino: «Non è la prima volta che accade» (VIDEO)

Video

Un’ambulanza che a sirene spiegate percorre viale Biagio Pecorino, a Librino, costretta a rallentare e a fermarsi: è rimasta imbottigliata nel traffico del quartiere periferico di Librino. «Non è la prima volta che accade» lamentano i residenti del quartiere stanchi di essere ostaggio del caos traffico. Il mezzo d’emergenza era diretto all’ospedale San Marco. Il video pubblicato sui social da Pietro Grasso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA