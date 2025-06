Catania, vandali devastano i laboratori del plesso “Nuova Masseria Moncada”

il caso

Danni per migliaia di euro

Vandali sono entrati la scorsa notte all’interno del plesso “Nuova Masseria Moncada” dell’istituto Rita Atria di Catania distruggendo tutto e provocando danni per migliaia di euro. I delinquenti si sono concentrati soprattutto nell’aula di informatica e di linguistica danneggiando gravemente, lim, computer. Rubate le cuffie wi-fi del laboratorio linguistico per un danno di 4.000 euro.

Per la Nuova Masseria Moncada si tratta della terza visita in appena 6 mesi. L’ultimo episodio lo scorso maggio. Tra gli insegnanti e la dirigente Concetta Tumminia regna lo sconforto ma non la voglia di arrendersi di fronte a questi criminali. La Nuova Masseria Moncada è stata sede per la prova scritta per gli esami conclusivi del primo ciclo dal 9 all 11 giugno e attualmente ospitava i bambini dell’asilo nido. Effettuati i rilievi del caso da parte della polizia scientifica alla, dirigente non è rimasto altro da fare se non (l’ennesima) denuncia contro ignoti.

