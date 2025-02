Catania, vicino al faro Biscari il nascondiglio della droga: trovati 2,5 quintali di marijuana

carabinieri

Se immessa sul mercato avrebbe fruttato fino a 2 milioni di euro

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno trovato nel quartiere “San Cristoforo”, in un vecchio deposito dismesso nelle vicinanze del Faro Biscari, due quintali e mezzo di marijuana. Durante il controllo i militari sono infatti riusciti a scovare un ingente quantitativo di droga abilmente nascosta tra vari materiali di risulta, accatastati lungo una viuzza laterale e senza via d’uscita. Di fronte ad un così consistente cumulo di droga, i carabinieri hanno proceduto alle operazioni di recupero, vedendosi addirittura costretti ad utilizzare, per le attività di trasferimento dello stupefacente, due mezzi furgonati dell’Arma.