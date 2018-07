Misterbianco (Catania) - Una ragazza, alla guida di un motorino, è rimasta ferita stamane in via Sonnino a Misterbianco, all'angolo con via Carlo MarX. La giovane è scivolata con il mezzo sotto le ruote di un mezzo pesante. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri. La ragazza è stata trasportata in ospedale con autoambulanza.