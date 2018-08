Diciotti, il racconto delle donne: più volte violentate da un campo all'altro

Catania - «Sulla nave Diciotti ci sono 11 donne eritree, ho raccolto le loro testimonianze con l'assistenza del nostromo, anche lui con origini eritree. Mi hanno riferito storie terribili, tutte sono state violentate in Libia, alcune anche più volte». Così l’eurodeputata del Pd, Michela Giuffrida, salita sulla Diciotti, ormeggiata nel porto di Catania, per constatare le condizioni dei 150 migranti e per parlare con l’equipaggio.