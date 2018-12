Catania, "miracolo di Natale" in piazza Università: acceso l'albero delle feste

Catania - Potremmo definirlo un piccolo “miracolo di Natale”, perché nelle condizioni in cui si trova la città non era per niente sicuro poter allestire e accendere almeno il tradizionale albero in piazza Università entro la fatidica scadenza dell’Immacolata. Invece il contributo dei privati chiamati a raccolta dal sindaco Pogliese per evitare che il centro storico si presentasse del tutto “spento” causa dissesto, ha permesso ieri pomeriggio di dare questo primo segno di buon augurio e speranza, che è anche un sostegno al commercio e ai negozi del centro storico che sperano nello shopping di fine anno per risollevarsi un po’ e competere con i centri commerciali, anch’essi peraltro finiti nel vortice della crisi. Ieri pomeriggio l’albero illuminato con luci a led è stato acceso, mentre anche i lavori per le luminarie stanno per essere avviati in tempi accelerati su via Etnea, corso Italia e via Umberto.

Video di Davide Anastasi