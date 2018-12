Catania, auto prende fuoco improvvisamente a San Nullo

CATANIA - Una Range Rover ha preso improvvisamente fuoco questa mattina in via Sebastiano Catania, nel quartiere di San Null: salvo il conducente. L’uomo stava percorrendo il tratto di strada a ridosso delle case popolari di via Galermo quando all’improvviso l’automobile ha iniziato a emettere alcuni rumori. L’uomo è riuscito a uscire dall’abitacolo della macchina poco prima che l’auto venisse avvolta dalle fiamme. Il mezzo è andato quasi completamente distrutta, sebbene siano intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarre alcuni effetti personali del proprietario prima di agire con gli idranti. Una piccola coda di auto si è formata in zona, ma in pochi minuti è stata fatta defluire.

Misteriose le cause dell'incendio, l'automobile tra l'altro non era in cattive condizioni e aveva ancora pochi anni di vita. Le cause per cui un veicolo può prendere fuoco sono fondamentalmente due: o per un danno di tipo elettrico o a causa di una perdita di carburante. Spesso comunque è piuttosto difficile risalire all’origine di un evento di questo tipo, perché i danni causati dalle fiamme confondono le cause con le conseguenze.