Sulle note di #alzatiCatania presentato il programma delle feste

CATANIA - Oggi alle ore 10 nella Sala Giunta di palazzo degli Elefanti, il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi, Barbara Mirabella, hanno presentato gli eventi di fine anno e Capodanno inseriti nel programma #alzatiCatania promosso dal Comune.

Presenti in municipio tutti gli sponsor che hanno reso possibile l'organizzazione delle manifestazioni senza costi per l'Amministrazione comunale.

All'incontro era presente anche il cantante catanese Marco Panzani, autore della canzone “Alzati Catania”, che nel titolo e nel testo ripropone il leitmotiv di presentazione degli eventi voluti dal sindaco per “risollevare” Catania in un momento di difficoltà: “Alzati Catania. Quante volte ti ho vista risorgere distrutta e ricoperta dalla cenere. E ho visto i miei fratelli fra le lacrime reagire rimboccandosi le maniche. Uniti tutti quanti in via Etnea. Più forti della lavica marea! Alzati Catania che il sole splende già. È tempo di rivalsa tempo di verità (...)”. E #alzatiCatania è stato rilanciato anche come hashtag di queste feste natalizie.

Il programma di fine anno è stato organizzato con due appuntamento in piazza Duomo: domenica 30 dicembre si esibirà la cantante Arisa come ospite d’onore di una notte di spettacoli presentati da Salvo La Rosa con la collaborazione dell’attore Gino Astorina, mentre la Notte di San Silvestro saliranno sul palco Noemi, Nino Frassica, Giuseppe Castiglia, Francois e le Coccinelle per finire con il dj set di Radio Studio Centrale per ballare fino a notte fonda e aspettare l'alba del nuovo anno.

VIDEO DI PIERANGELA CANNONE