Rapine a negozi e Poste in Calabria: tra i 9 arrestati anche 2 catanesi

LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Sono accusate di due rapine in uffici postali, una tentata, di una rapina ai danni di un’impresa, e di due furti, uno in negozio e uno in un deposito di mezzi Anas, le 9 persone arrestate stamani - due sono ricercate - dai carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme. «Si è trattato - ha detto il procuratore di Lamezia Terme Salvatore Curcio - di una attività investigativa pura, senza collaborazione. E’ stato effettuato il controllo dei traffici telefonici che ha consentito di accertare la compiuta attività degli indagati».



Il colonnello Massimo Ribaudo che guida il Gruppo carabinieri di Lamezia Terme ha evidenziato la «complessa attività di analisi del traffico telefonico» condotta dagli investigatori grazie alla quale «si è scoperto che utilizzavano una rete anonima. Grazie all’acquisizione di ulteriore elementi utili come il Gps e ad alcune riprese con telecamere sia cittadine che private si sono potuti scoprire anche i vari sopralluoghi effettuati dalla banda. Nel corso delle perquisizioni è stata trovata anche la mappa di un ufficio postale. Le rapine venivano portate a segno di sabato quando venivano caricati i bancomat». All’operazione gli investigatori hanno dato il nome "Cenerentola" perché, ha spiegato il capitato Pietro Tribuzio, "ha preso spunto dal fatto che uno dei due rapinatori ha perso una scarpa dopo una rapina. Ciò ha fatto sì che si ritardasse l'operazione della fuga ed ha anche permesso di scoprire che l'auto utilizzata aveva anche una doppia targa, una anteriore ed una posteriore. Una era originale mentre l’altra era stata presa da un’auto rubata». Gli arresti sono stati eseguiti a Lamezia, Cosenza, Corigliano (Cosenza), Seminara (Reggio Calabria), Catania, e Venezia. Dalle indagini è emersa l’esistenza di due gruppi, uno costituito da 4 italiani operante su varie località della Sicilia e della Calabria, specializzato nella commissione di rapine ai danni di uffici postali, ed uno composto da 7 romeni operante in varie località della Calabria.



Gli arrestati sono: Francesco Battaglia, Santo Di Bella e Mario Cici (entrambi catanesi), Giuseppe Tropea, Teglas Ludovic Daniel, Muresan Arghil, Lacatus Romelius Marius, Parus Ion e Lacatus Tiberiu Catalin.