Cede montacarichi, morti i tre operai caduti nel vuoto a Napoli: il video del luogo del disastro

la tragedia

Il racconto dei testimoni

Tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a Napoli. I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Rione Alto, zona collinare della città. Secondo quanto si apprende, è per un incidente a un montacarichi durante lavori di ristrutturazione in un edificio di 6 piani che si è verificato il grave incidente. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco e la polizia di Stato. I corpi sono stati avvolti e portati via. Lo sgomento dei residenti: «Abbiamo sentito un forte rumore, poi grida e abbiamo capito la tragedia. Questi operai probabilmente sono caduti dal montacarichi, purtroppo erano senza protezioni, senza casco».

