Arancino vs arancina: la sfida tra Diletta Leotta e Roberto Lipari

La disputa è quella di sempre. Atavica, fino alla nausea. In realtà gli arancini, o arancine, non nauseano affatto. Ma la querelle sulla loro identità di genere legata al luogo di produzione, è sempre al centro di dibatti semi-seri. Gli ultimi, in ordine di tempo, a discettare della saporita questione, sono stati una catanese e un palermitano. Diletta Leotta, giornalista sportiva di Dazn, e il comico Roberto Lipari si sono ritrovati a Radio 105 per affrontarsi in un macht tutto a base di...riso, che si è concluso con un pareggio.