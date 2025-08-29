chengdu
Cina, il “debutto” per i cuccioli di panda nati nel centro che ha salvato la specie
Debutto ufficiale in pubblico per tanti piccoli cuccioli di panda nati nel Centro di Ricerca per l’Allevamento dei Panda Giganti di Chengdu, nel sud-est della Cina. I cuccioli hanno subito conquistato il cuore di adulti e bambini. Il Centro è riconosciuto a livello mondiale per la conservazione, la ricerca e l’allevamento dei panda giganti. Funge anche da centro didattico e sito turistico. E’ noto per la protezione e l’allevamento di panda giganti, panda rossi e di altre specie in via di estinzione, presenti unicamente in Cina.
