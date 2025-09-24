Scomparse
Claudia Cardinale, in una delle ultime interviste il suo impegno per le donne
Era stata tra gli interpreti di "Ultima Fermata"
Un estratto della video intervista di Claudia Cardinale tra gli interpreti di “Ultima Fermata”, film esordio del regista Giambattista Assanti.
L’attrice si raccontava in una videointervista parlando della carriera, del rapporto con i registi, dell’amore per il cinema e della lotta contro la violenza sulle donne.
Video Ansa
