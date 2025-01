Comandante Carabinieri Fontanarossa: «Rete elettrica isolata per evitare ulteriori esplosioni»

Catania

Beatrice Casamassa ha spiegato il motivo dell'assenza di energia elettrica nella zona dopo quanto accaduto a San Giovanni Galermo

«Stanno iniziando adesso con le operazioni di movimento terra per verificare che non ci siano persone. Allo stato dagli accertamenti e dai dati incrociati non risultano dispersi. Anche una prima ricognizione con i cani dei vigili del fuoco non ha segnalato persone sotto le macerie e ci auguriamo che effettivamente sia cosi. Stiamo cercando di garantire alle persone un primo accesso presso le loro abitazioni in modo da recuperare gli effetti personali e anche medicinali o beni di prima necessità». Lo ha detto il capitano Beatrice Casamassa, comandante dei carabinieri della compagnia Fontanarossa di Catania sull’esplosione di gas nel rione San Giovanni Galermo. Il comandante ha anche motivato la mancanza di energia elettrica nella zona per un motivo di sicurezza: «La rete elettrica è stata volutamente isolata per evitare il rischio di ulteriori esplosioni».

