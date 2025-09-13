Come è fatto il bunker antiatomico ricavato dall’ex caveau di una banca

il caso

Andrea Delmastro, titolare della società Vertico, ha illustrato la genesi del progetto per la riqualificazione dell’ex caveau del Banco di Napoli, situato in via Alfieri a Torino, che sarà trasformato in un bunker antiatomico privato. L’idea nasce dalle numerose richieste ricevute tramite i canali social e dall’esperienza di società svizzere specializzate nella realizzazione di bunker.

Il bunker potrà ospitare fino a 12 persone, sarà dotato di serre idroponiche per garantire l’autosufficienza alimentare e assicurerà la sopravvivenza per 30 giorni grazie a sistemi energetici, approvvigionamento idrico e scorte di viveri.