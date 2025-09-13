il caso
Come è fatto il bunker antiatomico ricavato dall’ex caveau di una banca
Andrea Delmastro, titolare della società Vertico, ha illustrato la genesi del progetto per la riqualificazione dell’ex caveau del Banco di Napoli, situato in via Alfieri a Torino, che sarà trasformato in un bunker antiatomico privato. L’idea nasce dalle numerose richieste ricevute tramite i canali social e dall’esperienza di società svizzere specializzate nella realizzazione di bunker.
Il bunker potrà ospitare fino a 12 persone, sarà dotato di serre idroponiche per garantire l’autosufficienza alimentare e assicurerà la sopravvivenza per 30 giorni grazie a sistemi energetici, approvvigionamento idrico e scorte di viveri.
L’intervento non si limita alla creazione del rifugio, ma prevede anche la costruzione di 27 appartamenti, che saranno consegnati entro marzo 2027, restituendo così un immobile di grande pregio alla città.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA