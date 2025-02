Comune di Catania, Giuseppe Musumeci: «Su movida e dehors pronti al dialogo con tutti»

Amministrazione

L'intervista al neo assessore al Commercio ad un mese dalla sua nomina

“E’ sicuramente una sfida importante che richiede tanto impegno e tanto lavoro ma abbiamo le idee molto chiare su quello che dobbiamo fare”. Comincia da qui l’intervista del neo assessore al Commercio del comune di Catania Giuseppe Musumeci a circa un mese dalla sua nomina.

“La prima questione che dobbiamo affrontare è sicuramente la carenza di personale; abbiamo un organico esiguo nonostante siamo la direzione che sviluppa il maggior numero di protocolli in uscita. Per queste ragioni puntiamo a snellire la burocrazia soprattutto in questioni importanti come il rilascio del suolo pubblico”. Capitolo a parte spetta alla movida e ai dehors. “Sono due questioni di vitale importante per l’intera città – prosegue Musumeci –, noi siamo pronti a dialogare con tutti i soggetti interessati per trovare quella sintesi necessaria per il bene di Catania”.

