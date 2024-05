Corri Catania, ai nastri di partenza anche il sindaco Trantino: «L’importanza di stare insieme»

Solidarietà

Il "serpentone" delle magliette bianche è partito da piazza Università

Anche il sindaco Enrico Trantino è tra i tantissimi partecipanti della Corri Catania, la corsa-camminata coordinata da Elena Cambiaghi per promuove il progetto “Officina del Cuore”: sarà, infatti, realizzata un’area cardiologica attrezzata all’interno dell’ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania. Il lungo “serpentone” delle magliette bianche è partito stamattina da piazza Università per poi snodarsi lungo via Etnea. Per il sindaco di Catania Enrico Trantino si tratta di un momento corale per spingere i cittadini in un progetto comune per rendere migliore Catania.

