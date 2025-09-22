Manifestazioni
Corteo e scioperi pro Gaza, piazza Carlo Felice gremita a Torino
"Blocchiamo tutto a difesa della Palestina, a sostegno di Flotilla, contro il riarmo fermiano i genocidio"
La piazza Carlo Felice, antistante la stazione Porta Nuova di Torino, e’ attualmente gremita di migliaia di studenti e lavoratori, aderenti allo sciopero generale per Gaza indetto dai sindacati di base. Dopo l’arrivo del corteo degli studenti universitari, previsto a breve, i manifestanti si muoveranno verso via Madama Cristina.
L’ingresso pricipale della stazione e’ stato chiuso. Due gli striscioni che spiccano. Quello dell’Usb: “Blocchiamo tutto a difesa della Palestina, a sostegno di Flotilla, contro il riarmo fermiano i genocidio”. E quello del Cub: “Non un euro per la guerra”. (immagini di Di Marco)