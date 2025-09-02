Crolla il palco, paura per Raphael Gualazzi: ora è allarme sicurezza nei concerti

il caso

Non è una novità degli incidenti manifestatisi durante esibizioni o concerti, la memoria trascina a qualche anno fa, alle strutture di Jovanotti in quel di Trieste, il 12 dicembre del 2011 e Laura Pausini a Reggio Calabria, 5 Marzo 2012. Sabato scorso un altro incidente durante il concerto di Raphael Gualazzi ad Agnone Cilento, nel Saslernitano, un musicista che si muove tra cantautorato, passione per il jazz e ragtime, si è visto cadere addosso la struttura sul palco, utile all’esibizione.

Il tema della prevenzione, delle agibilità per la messa in sicurezza, rimane di stretta attualità, il periodo di fermo dell’intero globo dello spettacolo, dovuto alla parentesi pandemia, ha trascinato le produzioni ad una velocità nell’allestire live, show e tutto quanto fa intrattenimento.