Catania, arrestato dalla Polizia lo scippatore “seriale”

Il 25 luglio scorso ha messo a segno tre rapina in poche ore. Ora la Squadra Mobile lo ha identificato e arrestato. In manette è finito Filippo Salvatore Pavone, 41 anni, pregiudicato catanese. Il primo colpo alle 22.45 del 25 luglio, quando ha tentato unpo scippo ai danni di due giovanissime turiste, da poco arrivate in città, lungo la via Naumachia.

Scattato l’allarme nel breve volgere di pochi minuti, il personale della Squadra Mobile Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” giungeva sul luogo del fatto per acquisire dalle vittime informazioni utili alla identificazione dell’autore. Durante le fasi dell’aggressione, il malvivente aveva minacciato di morte le sue vittime ma, a seguito delle urla delle donne, era fuggito facendo perdere le proprie tracce a bordo di una utilitaria di colore azzurro. E mentre la Polizia stava cercando quell’auto è arrivata la segnalazione di un altro scippo ai danni di una coppia di turisti in via Androne. La donna, in particolare, ha raccontato che, mentre era intenta a scaricare i bagagli dall’autovettura, aveva notato sopraggiungere un’autovettura - utilitaria di colore azzurro - a bordo della quale un individuo le strappava con forza la borsa che teneva in spalla, facendola cadere a terra.

I poliziotti hanno notato un impianto di video-sorveglianza dalle cui immagini emergeva che l’autore del reato aveva agito a bordo di una KIA Picanto, di colore azzurro. Alle 23,30 in Questura è arrivata una donna per denunciare una rapina con il bandito che si è impossessato della borsa. Alla fine l’auto è stata intercettata lungo la via Plebiscito e dopo una perqusizione del veicolo a bordo è stato trovato un telefono cellulare, appartenente ad una delle vittime, e la targa anteriore dell’auto che Filippo Salvatore Pavone aveva smontato al fine di rendere difficoltosa l’individuazione. Anche il resto della refurtiva è stato recuperato e restituito alle vittime. Pavone è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.