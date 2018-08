Catania, nel sottotetto nascondeva 8,3 chili di marijuana: arrestata

Nascondeva a casa oltre ottochili di marijuana. A scoprirla è stata la Squadra Moile di Catania che ha arrestati per detenzione ai fini di spaccio Anna Maria Cipolla di 46 anni. I poliziotti sono intervenuti quando hanno appreso che una donna, abitante in viale Grimaldi, nel popolare rione di Librino, deteneva la droga. Individuata la donna il personale della Sezione Antidroga e del Commissariato di Librino hanno deciso di intervenire con una perquisizione. Nell’appartamento non c’era nulla ma i poliziotti hanno trovato nel cassetto di un comodino delle chiavi che hanno aperto un sottotetto di pertinenza dell’abitazione medesima. Ed è qui che i poliziotti hanno trovato 17 confezioni in cellophane, contenenti 8,3 chili di marijuana e una bilancia di precisione. La donna è stata arrestata e rinchiusa nel carcere di piazza Lanza.