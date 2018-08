Il team di “Spiaggepulite” all'opera sugli arenili di San Leone

Il team “Spiaggepulite” passa ancora una volta all’attacco per rendere più dorate le spiagge sanleonine in questo mese di agosto. L’appuntamento è per sabato 11 agosto con la manifestazione “Ripuliamo le spiagge”. Appuntamento alle 18 per due ore ampie di pulizia. Naturalmente, l’iniziativa è rivolta a chiunque voglia dare una mano di aiuto in un momento dove, purtroppo, le precarietà della città dei templi e della borgata balneare sanleonina è sotto gli occhi di tutti.

Ad attivare la manifestazione è il deputato del M5S Michele Sodano.

«Dividendoci in 3 Team (Plastica e Metallo, Vetro e Carta) - si legge in una nota del team - partiremo dalla fine di Viale Dune per arrivare fino alle prime spiagge per raccogliere insieme i rifiuti. Ricognizione alle ore 18 a Bellu po’. Abbiamo a disposizione 100 magliette teamspiaggepulite, scegli la taglia attraverso il sondaggio presente nella pagina dell'evento su Facebook. Vogliamo condividere la cultura della civiltà, la consapevolezza che ogni singolo rifiuto è una minaccia per questo pianeta che tanto generoso ci ospita e ci sostiene da millenni. Tutti abbiamo un figlio, un nipotino, un cuginetto o semplicemente un bimbo a cui siamo affezionati e vogliamo bene. Facciamolo per loro, per lasciare un mare pulito in futuro, per poterli fare giocare ancora a lungo così spensierati e sereni, per non stare sempre con la paura che si possano tagliare anche facendo una semplice buca nella sabbia solo perché c'è un pezzo di vetro e ancora peggio un pezzo di ferro arrugginito».