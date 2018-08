Giarre, scontro tra due auto (e una prende fuoco): due feriti gravi

Drammatico incidente questa mattina poco prima delle 6 sul viale Sturzo, all’ingresso sud di Giarre. Nel terribile impatto frontale sono rimaste coinvolte una Panda 750 e una Peugeot 206 che percorrevano su opposte careggiate l’asse viario che attraversa la cittadina jonica.

Non è ancora chiara la dinamica del drammatico incidente. La Peugeot, a quanto pare, percorreva in discesa il viale Sturzo, in direzione del centro storico, mentre la Panda, usciva da un’area di servizio e si era appena immessa sulla Statale, dirigendosi verso la frazione di Trepunti. Ma si tratta solo di frammentarie ricostruzioni.

Gravemente feriti i conducenti delle due vetture, si tratta di un 30enne di Mascali, ala guida della Panda e di un uomo di circa 40 anni, di Santa Venerina, al volante della Peugeot. In seguito alla potente collisione, la Panda - ridotta ad catorcio - ha preso fuoco, tempestivo provvidenziale l’intervento di un barista che ha prontamente spento il principio d’incendio con un estintore, evitando danno ancora più pesanti.

Nei minuti successivi è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto ad estrarre i due feriti dagli abitacoli: entrambi in “codice rosso” sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e condotti al Cannizzaro di Catania e all’ospedale di Acireale. I rilievi dell’incidente sono sati eseguiti dai carabinieri del Norm di Giarre.