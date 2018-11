Dolce & Gabbana chiedono scusa alla Cina: «Noi amiamo questo Paese»

Travolti dalle polemiche, i fondatori di Dolce & Gabbana, il milanese Stefano Gabbana e il siciliano Domenico Dolce, chiedono scusa al popolo cinese. In un video diffuso oggi, riferisce il South China Morning Post, Stefano Gabbana e Domenico Dolce parlano del loro amore e rispetto per la cultura cinese. «Facciamo le nostre più sincere scuse al popolo cinese nel mondo intero», afferma Gabbana. «Speriamo che il nostro fraintendimento della cultura cinese possa essere perdonato". “Siamo sempre andati pazzi per la Cina, l’abbiamo visitata molto. Siamo stati in molte città. Amiamo la vostra cultura», afferma Domenico Dolce. Il video si conclude con i due che pronunciano la parola "Scusa" in cinese mandarino.

Le principali piattaforme di e-commerce del Paese, comprese Tmall, JD.com, Xiaohongshu e Secco avevano rimosso dai loro siti i prodotti della casa di moda italiana dopo che lo stilista Stefano Gabbana aveva affermato in una conversazione su Instagram che la Cina è un «Paese di me..a».

Il commento era giunto in reazione alle lamentele suscitate dalla campagna video della casa di moda, ritenuta anch’essa razzista, che mostrava una modella cinese, vestita con un abito Dolce & Gabbana, che tentava di usare i bastoncini per mangiare una pizza, degli spaghetti e un cannolo.