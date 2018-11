Fai, "u Futtinu" raccontato dalla "Piera Angela"-Lucia Sardo 16/11/2018 - 16:09 di Redazione

L'attrice catanese ripercorre la storia della porta Ferdinandea, meglio conosciuta come porta Garibaldi o meglio ancora come il "Fortino", che figura tra "I luoghi del cuore" da votare per il censimento del Fondo Ambiente Italiano