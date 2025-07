Dal Cile alla Kamchatka: ecco i terremoti più violenti di sempre

natura

Il sisma piu’ violento, da quando si usano i sismografi, è quello di magnitudo fra 9,2 e 9,4 avvenuto a Valdivia in Cile il 22 maggio 1960. Provocò uno tsunami su Hawaii, Giappone, Filippine, Nuova Zelanda e Australia. Il 27 marzo 1964 terremoto di magnitudo fra 9,2 e 9,3 in Alaska, seguito da uno tsunami che provocò 139 morti. Il 26 dicembre 2004 sisma a Sumatra, sempre fra 9,2 e 9,3 e seguito da un maremoto devastante. L’11 marzo 2011 in Giappone sisma fra 9,0 e 9,1: le onde di tsunami superarono i 40 metri. In Kamchatka scossa di magnitudo 9,0 il 4 novembre 1952, l’isola Severo-Kurilsk venne investita completamente dallo tsunami.

