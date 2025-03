Dalle chiese al ring della boxe per fare screening sul tumore al seno, «Siamo riusciti a scoprire molti casi in tempo» VIDEO

Catania

Intervista al medico dell'emergenza Alessandro Belvedere, che da oltre un anno ha deciso di andare con l'ecografo per fare prevenzione

Un piccolo seme per cercare di coltivare la prevenzione oncologica. Il medico Alessandro Belvedere, tra gli ideatori assieme a Fabiana Muni del progetto Facciamo Prevenzione che ha coinvolto le municipalità di Catania, ha deciso di continuare anche in altri luoghi in modo da intercettare più donne possibili da sottoporre a un primo screening al seno con l’ecografia. Ultimamente è stato anche in alcune parrocchie e anche in una palestra con tante atlete di boxe. «Siamo riusciti a individuare molti casi che grazie alla diagnosi precoce sono stati curati», dice Belvedere a LaSicilia.it

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA