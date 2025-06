Devon Murray, da Harry Potter a Etnacomics: fan in visibilio

catania

Per la prima volta a Etnacomics un membro del cast originario della saga cinematografica di Harry Potter. Devon Murray, attore irlandese che negli otto film interpreta il mago di Grifondoro Seamus Finnigan, ha incontrato centinaia di fan grazie a un evento promosso dall’associazione Pottercast e Universo Fantasy con Etnacomics. L’attore ha incontrato il pubblico in Area Movie, dopo aver risposto alle domande dei giornalisti, raccontando di sé, retroscena dei film e come l’esperienza di far parte di una delle saghe più famose e amate lo ha cambiato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA