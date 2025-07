Dramma a Giugliano: 15enne accoltellato dopo lite per partita di calcio

Il caso

Una semplice partita di calcio tra ragazzi si è trasformata in un grave episodio di violenza a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Ieri sera, poco prima delle 21, un quindicenne è stato accoltellato durante una lite scoppiata fra coetanei ospiti di una struttura ricettiva.

Dalle prime ricostruzioni, la discussione è degenerata dopo la partita tra i ragazzi, fino a coinvolgere un 18enne incensurato che è intervenuto in difesa del fratello, coetaneo della vittima. Quest’ultimo, armato di un coltello a scatto nascosto nel marsupio, ha colpito il giovane al fianco durante la colluttazione che ne è seguita. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il 15enne è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una perforazione al fegato. Attualmente è in prognosi riservata, e le sue condizioni restano gravi.