Drone Usa distrugge barca dei narcos venezuelani: il video

Video

Gli 11 a bordo uccisi dal missile americano nelle acque del Golfo del Messico

L’esercito statunitense ha condotto un attacco mirato contro una nave che trasportava droga dal Venezuela. L’attacco è avvenuto «nei Caraibi meridionali contro una nave adibita al trasporto della droga partita dal Venezuela e gestita da una presunta organizzazione narco-terroristica», ha detto il segretario di stato Marco Rubio su X.

