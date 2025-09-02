Due cavalli bloccati in un burrone salvati dai vigili del fuoco ad Ascoli

il soccorso

Momenti di apprensione nella tarda serata di domenica 31 agosto in contrada Rocchetta a Castorano (Ascoli Piceno) dove due cavalli sono scivolati in un burrone restando intrappolati senza possibilità di risalire. L’allarme è scattato poco prima delle 22, con la richiesta immediata di soccorso ai vigili del fuoco di Ascoli. La squadra, giunta sul posto, ha constatato che gli animali erano in buono stato di salute, ma bloccati sul fondo della scarpata. Dopo un’accurata valutazione, i pompieri hanno deciso di aprire un sentiero alternativo per consentire la risalita. Con l’ausilio di un mezzo movimento terra inviato dalla centrale, l’operazione è stata portata a termine con successo. Dopo ore di lavoro, intorno alle 4 del mattino, i due cavalli sono finalmente tornati in superficie e riconsegnati ai proprietari in buone condizioni.

