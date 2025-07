Ecco il video della casa di riposo a Nesima: trovata carne avariata

Catania

Controlli della task force coordinata dalla Polizia di Stato in una casa di riposo catanese, a Nesima, che ospita 60 anziani. Durante i controlli negli spazi adibiti a cucina, il Corpo Forestale e il servizio Veterinari hanno riscontrato nei congelatori la presenza di 72 chili di carne mista congelata in modo non conforme alla normativa vigente. Pertanto, la carne è stata sequestrata a scopo preventivo evitando che potesse finire in qualche pietanza servita agli anziani ospitati dalla struttura. Oltre ai 72 kg di carne in pessimo stato stato di conservazione, accertato un lavoratore irregolare. Denunciato un titolare.

