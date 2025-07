Emanuela e una morte che non convince: inchiesta della Procura di Roma sul giallo

roma

La Procura di Roma indaga per morte come conseguenza di altro reato in relazione alla vicenda di Emanuela Ruggeri, la ragazza di 32 anni trovata priva di vita domenica tra le sterpaglie nella zona di via del Mandrione. Il pm Giulia Guccione ha disposto l’esame autoptico che verrà svolto questa mattina al policlinico di Tor Vergata. La ragazza è stata identificata dai documenti che aveva con sé. Della donnasi erano perse le tracce il 14 luglio e la madre aveva lanciato un appello social per sollecitare le ricerche.

