la sentenza

Alessandro Impagnatiello rimane impassibile, in piedi a fianco delle sue legali, durante la lettura della sentenza di primo grado che lo condanna all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano. Poco distante da lui i familiari della vittima che al termine dell’udienza in Corte d’Assise a Milano scoppiano in lacrime.

