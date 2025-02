“Espresso macchiato”, all’Eurovision song 2025 la canzone estone che si fa beffe degli italiani

il caso

L’Estonia, ma anche Armenia, Lituania, Norvegia, Malta e Lettonia hanno già scelto il proprio cantante per la prossima edizione dell’Eurovision Song 2025, in programma il 13 maggio a Basilea. L’Italia non ha ancora scelto ma c’è già un “italiano” che fa dioscutere: Tommy Cash che rappresenterà l’Estonia con il suo “Espresso macchiato”. Tommy Cash è un rapper di Tallin di 33 anni e già nelle scorse settimane il suo nome e il video della canzone “Espresso macchiato” hanno iniziato a girare anche nei social italiani.