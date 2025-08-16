Etna, col drone della Forestale sulla frattura che sputa lava da due giorni

L'ERUZIONE

Dal 14 agosto una emissione continua e spattacolare di magma. E stavolta c'è uno spettacolare video dall'alto

Il corpo forestale della Regione siciliana con un drone ha girato le immagini che mostrano la nuova frattura aperta il 14 agosto a quota 3000 metri sull’Etna, nella stessa zona già interessata dall’attività eruttiva di febbraio.La colata lavica è ben visibile lungo il pendio, ma al momento non vengono segnalate criticità per boschi, centri abitati o infrastrutture. Non si è verificata caduta di cenere e l’aeroporto di Catania ha continuato a operare regolarmente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA