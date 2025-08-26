Etna, col drone in volo sul cratere di Sud Est per studiare le colate laviche

l'eruzione

Le immagini del drone, visibili e termiche, dell’area sommitale dell’Etna. Durante i rilievi eseguiti domenica 24 agosto 2025, nell’ambito dell’attivita’ di monitoraggio dell’INGV-Osservatorio Etneo, sono stati eseguiti dei rilievi da drone per verificare lo stato di attivita’ alle bocche eruttive, la quota raggiunta dai fronti e per campionare la colata. Nelle immagini termiche i colori arancione, giallo e bianco indicano corpi via via piu’ caldi; rosa, fucsia e viola corpi freddi. Le immagini verranno utilizzate per redigere la mappa della colata per il Bollettino Settimanale Etna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA