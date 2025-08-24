Etna, come scorre ad alta quota il fiume di lava: le immagini

Il vulcano

Il video realizzato da un fotografo amatoriale mostra l'intensità del fenomeno eruttivo

L’eruzione sull’Etna, ancora in corso, continua a dare spettacolo con il suo fiume di lava che scorre incandescente, sul vulcano e con l’apertura di tre nuove bocche effusive. Riprese e foto di chi, in sicurezza, ha la possibilità di avvicinarsi al luogo dell’eruzione, si susseguono per testimoniare la bellezza del fenomeno vulcanologico che appassiona anche reporter e videomaker amatoriali. Il video che vi proponiamo è stato realizzato, nei giorni scorsi, da Luca Trovato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA