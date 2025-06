Etna comics 2025, Costa e Mammino: «Dietro l’evento c’è un grandissimo lavoro»

Fumetto

La responsabile dell'ufficio stampa e quello della Comunicazione spiegano come funziona l'apparato del loro settore

“Una quattro giorni entusiasmante con ritmi che non ci danno respiro.” Dietro la macchina organizzativa di Etna comics 2025 c’è una comunicazione che funziona. E si vede. Valentina Mammino responsabile ufficio stampa Etna comics e Antonio Costa responsabile comunicazione si fanno letteralmente in quattro per un evento che raccoglie appassionati da tutta Europa e non solo e che anche quest’anno sta registrando una partecipazione sold out.

