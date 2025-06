Etna Comics, il firma copie di Anastasio tra i momenti più attesi

L'evento

Il rapper è tornato con un nuovo album, il terzo in studio, “Le macchine non possono pregare” (Woodworm)

Marco Anastasio (conosciuto artisticamente come Anastasio) è stato tra gli ospiti più attesi di Etnacomics.Dal 2018, quando ha vinto la dodicesima edizione di X Factor, Anastasio è tra le penne e le voci più originali e incisive del rap degli ultimi anni. Dall’11 aprile il rapper è tornato con un nuovo album, il terzo in studio, “Le macchine non possono pregare” (Woodworm), e già a febbraio era uscito con il nuovo singolo “Una cosa semplice”.Anastasio ha firmato le copie del nuovo disco e incontrato il pubblico anche nell’area palco.

