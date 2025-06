Evento

Al festival del fumetto anche Mad Collectors

Dieci anni di Mad Collectors e quale migliore vetrina se non l’Etna comics 2025? Ivan Adornetto racconta ospiti e visitatori per un stand che sta raccogliendo i favori del numeroso pubblico. “Il fumetto- dice Adornetto – non ha età e passiona grandi e piccoli”.

