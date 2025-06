Etna comics, la prima volta di Maccio Capatonda: «Finalmente qui dopo tanti inviti ricevuti»

Fumetto

L'attore e regista abruzzese felice di essere a Catania

L’amore per la Sicilia e Catania in particolare per la serie tv che sta riscuotendo un grandissimo successo e la sua straordinaria somiglianza con Tommy cash. È un Maccio Capatonda a 360 gradi quello che si presenta ai nostri microfoni. L’attore e regista abbruzzese rivela:” Dopo tanti inviti finalmente eccomi qui all’Etna Comics in questa splendida città”.

