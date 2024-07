Etna, la maestosità dell’eruzione vista dall’elicottero tra colonne di fumo e fontane di lava: video

VULCANI

In un video di Etna3340 tutta la maestosità dell’eruzione dell’Etna vista dall’elicottero: il mezzo aereo ha sorvolato il vulcano questo pomeriggio quando l’attività stromboliana al cratere Voragine si è evoluta in fontane di lava producendo una colonna che ha raggiunge l’altezza di circa 4.500 metri sul livello del mare propagandosi in direzione sud est. Il vento ha poi provocato la ricaduta di cenere su diversi abitati dell’area sud orientale etnea fino a Catania.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA