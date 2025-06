Etna, turisti sorpresi dalla nube vulcanica nelle zone sommitali: il video della “fuga” sotto il cielo nero

L'ERUZIONE

Diverse le comitive di turisti che questa mattina mentre stavano visitando con le guide le zone sommitali dell’Etna sono state colte di sorpresa dalla nube piroclastica provocata dall’eruzione. In questo video si sente l’autista del gippone che ha trasportato la comitiva richiamare con il clacson i turisti che si stavano avvicinando troppo alla nube per fare fotografie. I turisti sono stati messi tutti in sicurezza dalle esperte guide del vulcano e a parte un po’ di comprensibile paura non è successo niente di grave.

