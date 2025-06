Etnacomics e il dramma di Gaza: «Basta col genocidio dei palestinesi»

catania

Domani appuntamento al porto di San Giovanni Li Cuti con gli attivisti in missione per portare gli aiuti a Gaza: Greta Thumberg, Liam Cunnigham, Yasemin Acar, Ann Wright, Thiago Avila. In dodici salperanno per Gaza.

Dal palco di Etnacomics il gruppo (al quale non si è unita Greta Thumberg per motivi poco chiari, lasciando il pubblico in attesa) ha lanciato un appello di partecipazione per il sostegno prima della partenza, descrivendo il viaggio che li aspetta e parlando della necessità di porre fine al genocidio in Palestina.

«Ci fermeremo solo quando tutto questo sarà finito. Non state zitti. Noi ci possiamo unire».