Etnea Comics 2024, Super Mario raccontato da Gaia Tornitore: “E’ stato il precursore dei platform”

Libri e fumetti

La giovane scrittrice gli ha dedicato un libro

Un libro sull’idraulico più famoso del mondo che conta appassionati in ogni parte del Globo. All’Etna Comics non può mancare ovviamente l’icona dei videogiochi per eccellenza come Super Mario. La scrittrice Gaia Tornitore gli ha dedicato un libro. “Parliamo di un personaggio che sicuramente è stato ed è tutt‘ora un’ispirazione. Ripercorrere la sua storia è stato molto nostalgico perché rappresenta un pezzo del nostro passato: tutti hanno giocato ad almeno un titolo di Super Mario ed hanno almeno un ricordo legato a quello che è stato un precursore del platform”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA