Faida delle grucce: dopo un tentato omicidio a Prato si era rifugiato nel Catanese, arrestato cittadino cinese

l'indagine

L'aggressione in un locale della città toscana

Lo scorso 6 luglio aveva partecipato a Prato insieme ad altre cinque persone tutte cinesi all’aggressione di un suo connazionale all’interno di un locale. L’uomo fu colpito ripetutamente in varie parti del corpo, prima con una bottiglia di vetro e poi con un’arma da taglio, oltre che con calci e pugni. La vittima ha subito lesioni gravissime che hanno reso necessario il suo ricovero urgente in ospedale. Ora la Polizia di Catania ha arrestato un 39enne cinese poiché destinatario di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Prato, poiché ritenuto gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio in concorso.